Guerra in Ucraina | al vertice di Copenaghen è Orban contro tutti

Panorama.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata densa di eventi mentre i leader europei si ritrovavano per il secondo giorno a Copenaghen, a Sochi il Presidente russo teneva di fronte a una platea proveniente da oltre 40 Paesi il suo annuale discorso al “forum politico di Valdai”. Gli europei in Danimarca. «Copenaghen, secondo giorno. La situazione è seria. Sul tavolo ci sono proposte genuinamente a favore della guerra. Vogliono destinare i fondi dell’Ue all’Ucraina. Vogliono accelerare l’adesione dell’Ucraina con ogni sorta di trucco legale. Vogliono finanziare le consegne di armi. Tutte le proposte mostrano che Bruxelles vuole andare in guerra ». 🔗 Leggi su Panorama.it

guerra in ucraina al vertice di copenaghen 232 orban contro tutti

© Panorama.it - Guerra in Ucraina: al vertice di Copenaghen è «Orban contro tutti»

In questa notizia si parla di: guerra - ucraina

Orban, 'la Russia ha vinto la guerra in Ucraina'

Orban: Mosca ha vinto guerra in Ucraina

Incontro Trump-Putin in diretta, news sulla guerra in Ucraina: storica stretta di mano tra i leader. Donald esulta: “Vicini ad accordo totale”. Ma non c’è alcun dettaglio

guerra ucraina vertice copenaghenCopenaghen, Meloni: «Attrezzarci contro le provocazioni russe». La Danimarca: ok a mandato per abbattere droni - «I confini dell'alleanza sono estesissimi, non dobbiamo dimenticarci il fianco sud. ilmattino.it scrive

guerra ucraina vertice copenaghenVertice Ue Copenhagen, Costa: “È il tempo di costruire l’Europa della difesa” - Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. primapress.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Guerra Ucraina Vertice Copenaghen