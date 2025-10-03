Guerra in Ucraina | al vertice di Copenaghen è Orban contro tutti
Giornata densa di eventi mentre i leader europei si ritrovavano per il secondo giorno a Copenaghen, a Sochi il Presidente russo teneva di fronte a una platea proveniente da oltre 40 Paesi il suo annuale discorso al “forum politico di Valdai”. Gli europei in Danimarca. «Copenaghen, secondo giorno. La situazione è seria. Sul tavolo ci sono proposte genuinamente a favore della guerra. Vogliono destinare i fondi dell’Ue all’Ucraina. Vogliono accelerare l’adesione dell’Ucraina con ogni sorta di trucco legale. Vogliono finanziare le consegne di armi. Tutte le proposte mostrano che Bruxelles vuole andare in guerra ». 🔗 Leggi su Panorama.it
Orban, 'la Russia ha vinto la guerra in Ucraina'
Incontro Trump-Putin in diretta, news sulla guerra in Ucraina: storica stretta di mano tra i leader. Donald esulta: “Vicini ad accordo totale”. Ma non c’è alcun dettaglio
Putin: «Potremmo colpire le centrali nucleari in Ucraina. Tutti i Paesi Nato sono in guerra con noi»
Guerra Ucraina - Russia, le news. Putin: "Impossibile credere che vogliamo attaccare l'Europa"
Copenaghen, Meloni: «Attrezzarci contro le provocazioni russe». La Danimarca: ok a mandato per abbattere droni - «I confini dell'alleanza sono estesissimi, non dobbiamo dimenticarci il fianco sud.
Vertice Ue Copenhagen, Costa: "È il tempo di costruire l'Europa della difesa"