Guerra in Europa attacco russo senza precedenti! 35 missili e 60 droni | cosa succede

La Russia ha sferrato quello che è stato definito come il “più grande attacco” ai siti di produzione di gas in Ucraina dall’inizio dell’invasione su larga scala nel febbraio del 2022. L’incursione aerea notturna, di proporzioni senza precedenti in questo settore, ha coinvolto un arsenale massiccio, secondo quanto reso noto dall’operatore statale ucraino dell’energia, Naftogaz. Le forze russe hanno impiegato ben 35 missili e circa 60 droni nel mirare in modo specifico alle infrastrutture vitali per l’approvvigionamento energetico del paese. L’entità del bombardamento e la sua focalizzazione chiara sui centri di estrazione e lavorazione del gas rappresentano un’escalation significativa nella strategia di Mosca di colpire le risorse critiche ucraine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra in Europa, attacco russo senza precedenti! 35 missili e 60 droni: cosa succede

In questa notizia si parla di: guerra - europa

