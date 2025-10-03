Guccini | Un amico che mi tiene aggiornato su Facebook dice che mi danno sempre del vecchio rincoglionito

Nel suo ultimo disco, Mentre Los Angeles brucia, il rapper Fabi Fibra ha preso in prestito una delle canzoni più celebri di Guccini, L’avvelenata, scritta mezzo secolo fa. Non si erano mai conosciuti. Il settimanale del Venerdì di Repubblica li ha fatti incontrare. Guccini: «Per me L’avvelenata è sempre stata un brano secondario, nato da un momento di rabbia personale». Il venerdì fornisce un breve riassunto di come è nata L’avvelenata “ nasce dalla recensione di un disco di Guccini, Stanze di vita quotidiana, scritta dal critico musicale Riccardo Bertoncelli sulla rivista Gong. Di qui la strofa “tanto ci sarà sempre, lo sapete, un musico fallito, un pio, un teorete, un Bertoncelli o un prete a sparare cazzate”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Guccini: «Un amico che mi tiene aggiornato su Facebook, dice che mi danno sempre del vecchio rincoglionito»

In questa notizia si parla di: guccini - amico

Dialogo tra Fabri Fibra e Guccini. Fabi gli chiede «ti facevi le canne?» e Guccini «Ci sono due generazioni, si diceva: quella della marijuana e quella dell’alcol. Io appartenevo alla seconda» - facebook.com Vai su Facebook

Fabri Fibra e Francesco Guccini: uno strano incontro tra “avvelenati” - Nel suo ultimo disco il rapper ha preso in prestito una delle canzoni più celebri del cantautore, “L’avvelenata”, scritta mezzo secolo fa. Lo riporta repubblica.it

Funerale Staino, Guccini ricorda l’amico: «Era colto e generoso come vorremmo fossero tutti quelli di sinistra» - «Sergio era intelligente, colto, altruista, generoso, grande satiro, grande disegnatore, era di sinistra come Bobo, lui e Bobo erano la stessa cosa. Riporta video.corriere.it