Guardie ecologiche volontarie per individuare rifiuti abbandonati | sottoscritta convenzione
BRINDISI - Sottoscritta in Municipi nella mattinata di oggi, 3 ottobre 2025, la convenzione tra ilComune di Brindisi e l’associazione Ekoclub International OdV, “per l’attività di tutela e salvaguardia ambientale nel territorio Comunale con l’ausilio di guardie ecologiche volontarie (Gev)”. Con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: guardie - ecologiche
Guardie ecologiche volontarie: accordo tra Provincia, Torre Guaceto, Brindisi e Francavilla
Tutela ambientale, il Comune rinnova la convenzione con le Guardie ecologiche volontarie e le Giacche verdi
Dal ‘fratino’ alla battaglia contro i mozziconi . Convenzione con le Guardie ecologiche
Le G.E.V incontrano le “Genti del Parco” A partire dal prossimo 7 ottobre le Guardie Ecologiche Volontarie del distaccamento di Parasacco (Pavia) e di Vergiate (Va) saranno impegnate sul territorio con due diversi progetti che li porteranno ad inco - facebook.com Vai su Facebook
Le Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente Ravenna in azione nei calanchi di Castel Raniero - Nella mattinata di sabato 27 settembre una pattuglia di Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) di Legambiente Ravenna è intervenuta nei calanchi di Castel ... Segnala ravennanotizie.it
Impara Camminando: una passeggiata immersiva con le Guardie Ecologiche Volontarie a Carnago - Sabato 11 ottobre, un'opportunità unica per scoprire la natura in modo sicuro e consapevole, con la guida delle GEV ... Si legge su varesenews.it