Guardie contro ladri a Crema l’inseguimento da film si conclude con incidente botte e arresti

Crema (Cremona) – Sono minorenni due dei quattro ladri di una banda specializzata in furti in abitazione, arrestati dopo un inseguimento rocambolesco. I carabinieri del radiomobile di Crema, martedì mattina hanno intercettato l'auto con i quattro dentro il centro abitato di Sergnano e lungo la SP 591 in direzione di Mozzanica. Poco prima era arrivata la segnalazione che a Cremosano qualcuno aveva forzato una finestra di una casa, ma si era dato alla fuga a seguito di attivazione dell'allarme. E una vicina di casa, nel rincasare, aveva sentito la sirena d'allarme e aveva notato scappare un'auto con targa straniera e con più persone a bordo.
