Guardalinee condannato a tredici anni e mezzo di carcere per abusi su minori in Inghilterra

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un assistente arbitrale della English Football League, Gareth Viccars, è stato condannato a 13 anni e mezzo di carcere per abusi sessuali su minorenni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

