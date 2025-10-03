Guardalinee condannato a tredici anni e mezzo di carcere per abusi su minori in Inghilterra

Un assistente arbitrale della English Football League, Gareth Viccars, è stato condannato a 13 anni e mezzo di carcere per abusi sessuali su minorenni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

