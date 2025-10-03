Gruppo Chiesi | intitolato a Paolo il Centro Ricerche
Nel contesto delle celebrazioni per il novantesimo anniversario del Gruppo Chiesi, si è svolta questa mattina a Parma la cerimonia di intitolazione del Centro Ricerche al Dott. Paolo Chiesi, che, nei quasi sessant'anni trascorsi al servizio dell'azienda ha fornito una guida inestimabile proprio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: gruppo - chiesi
Gruppo Chiesi: intitolato a Paolo il Centro Ricerche
Il gruppo Chiesi accelera la crescita nel primo semestre, ricavi a 1,86 miliardi - X Vai su X
I risultati del primo semestre 2025 riflettono l’impegno di Chiesi Group per la creazione di valore condiviso e per una crescita sostenibile. Tutte le business unit evidenziano performance positive, a testimonianza di una strategia solida e coerente, fondata sull’i - facebook.com Vai su Facebook
Chiesi: +13,2% ricavi I sem a 1,86 mld, ebitda margin stabile al 30% - Il gruppo Chiesi ha chiuso i primi sei mesi del 2025 con ricavi a 1,86 miliardi di euro, con ... Scrive ilsole24ore.com
Paolo Chiesi Foundation, ufficializzato nuovo nome nei 20 anni di attività - Riflettere sul percorso fatto e sui traguardi raggiunti, ma anche promuovere un confronto aperto sulle sfide attuali e future in ambito sanitario ... Lo riporta msn.com