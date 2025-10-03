Grottammare abbraccia la pace | Diana Dolev ospite speciale

La prossima settimana, per la città di Grottammare ospiterà una serie di iniziative dedicate alla pace e al dialogo, che culmineranno con la partecipazione alla Marcia Perugia-Assisi, in programma domenica 12 ottobre. L’appuntamento più significativo è l’incontro con la professoressa Diana Dolev, docente e attivista israeliana da anni impegnata a favore del disarmo, della costruzione di percorsi di pace e del riconoscimento dei diritti del popolo palestinese. L’incontro sarà al centro del consiglio comunale aperto che si terrà martedì 7. Sarà un momento per ascoltare la testimonianza di chi, al di là delle origini, dedica la propria vita a promuovere il rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

