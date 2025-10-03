Grottaminarda incontro al municipio per la redazione del P E B A
Martedì 7 ottobre, alle 15:30, nella Sala Giunta del Municipio di Grottaminarda, si terrà un nuovo incontro per la redazione del P.E.B.A. (Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche).Invitate a partecipare tutte le Associazioni attive sul territorio e tutti i cittadini interessati a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
