Grosso albero di pino crolla al suolo e si abbatte sulle automobili in sosta

LECCE – Si sarebbe potuta consumare anche una tragedia se, malauguratamente, qualcuno fosse passato a piedi o in auto sotto quell’albero nel momento in cui è venuto giù, a picco, alle 9 di questa mattina. La zona in cui è successo, infatti, quella nei dintorni di piazzale Rudiae, è densamente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it