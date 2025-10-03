Grosso albero di pino crolla al suolo e si abbatte sulle automobili in sosta
LECCE – Si sarebbe potuta consumare anche una tragedia se, malauguratamente, qualcuno fosse passato a piedi o in auto sotto quell’albero nel momento in cui è venuto giù, a picco, alle 9 di questa mattina. La zona in cui è successo, infatti, quella nei dintorni di piazzale Rudiae, è densamente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Grosso albero di pino crolla al suolo e si abbatte sulle automobili in sosta
Nel primo pomeriggio di oggi, un grosso albero è improvvisamente crollato, nel quartiere Vomero di Napoli, tra via Vaccaro e via Luca Giordano. L'albero ha travolto tre auto parcheggiate lungo la strada
Grosso albero di pino crolla al suolo e si abbatte sulle automobili in sosta - È successo a Lecce, in via Antonaci, non distante da piazzale Rudiae.
Grosso pino crolla e piomba su un furgone - FIRENZE: L'albero si è abbattuto nella notte su un veicolo che in quel momento si trovava in sosta.