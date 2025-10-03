Grosso albero crolla al suolo in città e si abbatte sulle automobili in sosta

LECCE – Si sarebbe potuta consumare anche una tragedia se, malauguratamente, qualcuno fosse passato a piedi o in auto sotto quell’albero nel momento in cui è venuto giù, a picco, alle 9 di questa mattina. La zona in cui è successo, infatti, quella nei dintorni di piazzale Rudiae, è densamente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

