Green pass falsi per vedere il Milan e andare in disco | in 6 a giudizio
I Green pass falsificati erano il vademecum per tornare alla propria quotidianità, ma senza sottoporsi al vaccino anti-Covid. I documenti indispensabili per entrare a San Siro per vedere le partite del Milan o per andare a ballare in discoteca. Era il 2021, d’altronde, e il Green pass era ancora fondamentale per avere accesso ad innumerevoli attività. Ecco perché secondo le accuse sei giovani tra i 22 e i 30 anni, tutti residenti tra Rimini e Riccione, avevano pensato bene di ricorrere a falsi certificati Covid che attestavano l’esecuzione di un tampone rapido negativo, in realtà mai eseguito, che sarebbe stato compiuto in un poliambulatorio nel Modenese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
