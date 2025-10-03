I Green pass falsificati erano il vademecum per tornare alla propria quotidianità, ma senza sottoporsi al vaccino anti-Covid. I documenti indispensabili per entrare a San Siro per vedere le partite del Milan o per andare a ballare in discoteca. Era il 2021, d’altronde, e il Green pass era ancora fondamentale per avere accesso ad innumerevoli attività. Ecco perché secondo le accuse sei giovani tra i 22 e i 30 anni, tutti residenti tra Rimini e Riccione, avevano pensato bene di ricorrere a falsi certificati Covid che attestavano l’esecuzione di un tampone rapido negativo, in realtà mai eseguito, che sarebbe stato compiuto in un poliambulatorio nel Modenese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Green pass falsi per vedere il Milan e andare in disco: in 6 a giudizio