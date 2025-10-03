Grave una giovane a Bologna colpita da un lacrimogeno nella guerriglia alla stazione
I pro Pal volevano irrompere nella stazione, la polizia ha sparato decine di lacrimogeni per disperderli L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: grave - giovane
Schianto a Calcinate, resta grave il giovane motociclista di Cavernago
Grave trauma ad una spalla: soccorso in spiaggia, giovane a Cattinara
Incidente mortale a Carini, perde la vita il 20enne Antonio Russo, grave un altro giovane
L'ospedale è pronto ad accogliere Baraa, giovane palestinese affetto da grave malattia intestinale - facebook.com Vai su Facebook
Proteste per Gaza a Bologna, giovane colpita da un lacrimogeno: rischia di perdere un occhio - Una giovane manifestante è rimasta gravemente ferita ieri sera, giovedì 2 ottobre, durante la protesta per Gaza a Bologna. Scrive youtg.net
Pro Gaza, giovane ferita da lacrimogeno a Bologna rischia di perdere un occhio - Durante le tensioni scoppiate ieri sera nei pressi della stazione, una ragazza è stata colpita in pieno volto da un lacrimogeno sparato dalle forze dell’ordine. Segnala tg24.sky.it