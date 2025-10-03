Grasso Casa Riformista | Croce Rossa Croce Bianca Misericordie cuore pulsante della Toscana

“Croce Rossa, Croce Bianca, Misericordie e tutte le associazioni di volontariato che operano nell’emergenza-urgenza rappresentano il cuore pulsante della nostra Toscana – afferma Giovanni Grasso, candidato alle prossime elezioni regionali con Casa Riformista – Eugenio Giani Presidente. Senza di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Giovanni Grasso: «difendere e valorizzare il volontariato dell’emergenza-urgenza è il mio impegno per la Toscana» - Il candidato di “Casa Riformista – Eugenio Giani Presidente” presenta quattro proposte legate all’associazionismo e al volontariato sanitario ... Lo riporta lanazione.it

Giovanni Grasso presenta la sua candidatura - Appuntamento in via Giovanni Acuto martedì 23 settembre alle 11 al momento dell'elezione del candidato di “Casa Riformista – Giani Presidente” ... Come scrive lanazione.it