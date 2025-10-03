Granduchi di Lussemburgo cerimonia look a confronto lacrime e saluto dal balcone
Comincia ufficialmente una nuova era in Lussemburgo con un cambio di trono segnato dal protocollo, ma ancor di più dall’emozione. I primi eventi della mattinata hanno rimarcato l’addio di Maria Teresa come Granduchessa, ma anche il suo benvenuto come nonna, un ruolo a cui si dedicherà con tutto il cuore da ora in poi. Le sue lacrime, così come quelle del marito Henri, sono state uno dei dettagli che più sono rimasti impressi in questa giornata storica. Il Granduca del Lussemburgo abdica in favore del figlio Guillaume. La giornata del 3 ottobre è iniziata alle dieci del mattino, nel Palazzo Ducale, dove Henri, con Maria Teresa come testimone principale, ha firmato il documento con cui ha ufficialmente concluso i suoi 25 anni di regno. 🔗 Leggi su Dilei.it
Il #Lussemburgo ha un nuovo capo di stato: #Guglielmo V è da oggi Granduca del piccolo Paese UE. Il padre Enrico ha abdicato dopo 25 anni di regno, passando il trono al figlio. @ultimora_pol - X Vai su X
Il Granduca Henri abdica: Guillaume è il nuovo re del Lussemburgo, alla cerimonia anche le eredi al trono Amalia d’Olanda ed Elisabeth del Belgio - Dopo 25 anni di regno, il Granduca Henri del Lussemburgo abdica a favore del figlio maggiore, il principe Guillaume. vanityfair.it scrive
