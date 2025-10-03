Comincia ufficialmente una nuova era in Lussemburgo con un cambio di trono segnato dal protocollo, ma ancor di più dall’emozione. I primi eventi della mattinata hanno rimarcato l’addio di Maria Teresa come Granduchessa, ma anche il suo benvenuto come nonna, un ruolo a cui si dedicherà con tutto il cuore da ora in poi. Le sue lacrime, così come quelle del marito Henri, sono state uno dei dettagli che più sono rimasti impressi in questa giornata storica. Il Granduca del Lussemburgo abdica in favore del figlio Guillaume. La giornata del 3 ottobre è iniziata alle dieci del mattino, nel Palazzo Ducale, dove Henri, con Maria Teresa come testimone principale, ha firmato il documento con cui ha ufficialmente concluso i suoi 25 anni di regno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Granduchi di Lussemburgo, cerimonia, look a confronto, lacrime e saluto dal balcone