Grandi cuochi all’Opera Cucina e solidarietà nel cuore di Milano

Quotidiano.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

’Insieme a San Francesco oggi’ è la rassegna che si svolgerà da oggi al 25 ottobre organizzata da Opera San Francesco per i Poveri. Nell’ambito delle iniziative, per raccogliere fondi destinati alle attività per i più fragili ritorna ’ Grandi Cuochi all’Opera ’, giunto alla sua quattordicesima edizione, in collaborazione con Identità Golose con il pranzo benefico che si svolge domenica 5 ottobre nella mensa di corso Concordia (nella sede di viale Piave 2), spazi che saranno aperti al pubblico per accogliere maestri ai fornelli per OSF, protagonisti della scena gastronomica italiana che per un giorno prepareranno nella cucina di Opera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grandi cuochi all’Opera. Cucina e solidarietà nel cuore di Milano

