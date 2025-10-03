Grande successo per la dodicesima edizione di Art2night la notte bianca dell’arte

La pioggia non bagna soltanto le strade, ma risveglia emozioni nascoste e trasforma il quotidiano in poesia. Così Bergamo, nella notte di Art2night, ha accolto le gocce come compagne di viaggio, trasformando vicoli, piazze e cortili in scenari di creatività e stupore. Questa dodicesima edizione ha rinnovato il suo appuntamento con la bellezza aprendo gli spazi più suggestivi di città e provincia. Il talento degli artisti ha attratto migliaia di spettatori e turisti, che hanno potuto lasciarsi coinvolgere dalle numerose proposte artistiche e culturali intrecciatesi per le vie della città. Grande novità di quest’anno è stata l’esclusiva ed attesa inaugurazione del Museo Diocesano Adriano Bernareggi, che ha avviato la giornata con enorme successo in Piazza Duomo, presentandosi con più di 60 grandi opere di artisti quali Lotto, Moroni, Baschenis e Manzù. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

