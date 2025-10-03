Grande Fratello Shaila Gatta e il no a Tale e Quale Show | Ho studiato tanto ma non è andata Sogno Amici

Comingsoon.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ballerina romana, Shaila Gatta, tra le protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha confessato il sogno di tornare ad Amici e il desiderio di Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Grande Fratello, Shaila Gatta e il “no” a Tale e Quale Show: "Ho studiato tanto, ma non è andata. Sogno Amici" - La ballerina romana, Shaila Gatta, tra le protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha confessato il sogno di tornare ad Amici e il desiderio di Ballando con le Stelle. Come scrive comingsoon.it

