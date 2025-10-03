Grande Fratello scatta il richiamo per Giulia | cosa ha detto davanti a tutti a cena VIDEO
Il Grande Fratello non delude mai quando si tratta di colpi di scena e personaggi sopra le righe. Quest’anno a tenere banco è la giovanissima Giulia Soponariu, modella di soli 19 anni che, appena varcata la porta rossa, ha già regalato momenti indimenticabili (e qualche imbarazzo) a pubblico e coinquilini. Leggi anche: Garlasco, De Rensis ferma tutto e se ne va: “Io lascio”. Succede tutto in diretta Giulia Soponariu, la nuova protagonista “scatenata” del Grande Fratello. Non sono passate inosservate le sue uscite improvvide, tanto che la produzione è dovuta intervenire più di una volta. La sua spontaneità, infatti, la porta spesso a dire ciò che pensa. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
Grande Fratello. . Lo sfogo di Grazia: “Mi dovete far dormire perché divento nervosa” #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
Gli inquilini commentano il rapporto tra Giulio e Bendetta #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Giulio-Bendetta-gioco-o-attrazione… - X Vai su X
Grande Fratello, prima gaffe della regia: cosa è successo - La nuova edizione del Grande Fratello è appena iniziata e già non mancano le prime sorprese: una piccola gaffe da parte della regia ha fatto discutere ... Secondo dilei.it