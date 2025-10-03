Grande Fratello richiamo per Giulia Soponariu | canticchiava la parodia su Giorgia Meloni
Durante la cena, la giovane modella ha iniziato a cantare la parodia musicale di MEM & J su Giorgia Meloni. Gli autori sono intervenuti subito richiamandola in confessionale. Non c'è pace per Giulia Soponariu, la 19enne modella entrata lunedì nella Casa del Grande Fratello. La nuova concorrente è già al centro delle polemiche dopo una serie di comportamenti e dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso al pubblico e, soprattutto, agli autori del reality, che ora sono stati costretti a richiamarla anche per aver nominato Giorgia Meloni. Il richiamo degli autori per la canzone su Giorgia Meloni Durante la cena, Giulia ha iniziato a canticchiare la celebre parodia musicale realizzata da MEM & J sul discorso di Giorgia Meloni, pronunciato nel 2019 in piazza San Giovanni a Roma . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
