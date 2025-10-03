Grande Fratello richiamo a Giulia Soponariu dopo il tormentone Io sono Giorgia | una leggerezza che pesa
A tavola, un canticchìo dura pochi secondi. Poi il silenzio, uno sguardo che corre alle telecamere e la chiamata in Confessionale. La Casa impara – di nuovo – quanto sia sottile il confine tra gioco e responsabilità. È una scena minima, quasi domestica: piatti, battute, la spensieratezza del terzo giorno. Giulia Soponariu accenna il tormentone . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
Grande Fratello. . Benedetta compila il CV con la sua firma più riconoscibile: il sorriso #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
Al "Grande Fratello" Giulio dubita di Benedetta #grandefratello - X Vai su X
Grande Fratello: Giulia Saponariu richiamata dagli autori per i suoi scivoloni - Le frasi sbagliate di Giulia Saponariu le sono costate il richiamo ufficiale del Grande Fratello é iniziato da ... Segnala ilvicolodellenews.it
Grande Fratello, richiamo per Giulia Soponariu: canticchiava la parodia su Giorgia Meloni - Durante la cena, la giovane modella ha iniziato a cantare la parodia musicale di MEM & J su Giorgia Meloni. Secondo movieplayer.it