Grande Fratello richiamo a Giulia Soponariu dopo il tormentone Io sono Giorgia | una leggerezza che pesa

Sbircialanotizia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A tavola, un canticchìo dura pochi secondi. Poi il silenzio, uno sguardo che corre alle telecamere e la chiamata in Confessionale. La Casa impara – di nuovo – quanto sia sottile il confine tra gioco e responsabilità. È una scena minima, quasi domestica: piatti, battute, la spensieratezza del terzo giorno. Giulia Soponariu accenna il tormentone . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

grande fratello richiamo a giulia soponariu dopo il tormentone io sono giorgia una leggerezza che pesa

© Sbircialanotizia.it - Grande Fratello, richiamo a Giulia Soponariu dopo il tormentone “Io sono Giorgia”: una leggerezza che pesa

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

grande fratello richiamo giuliaGrande Fratello: Giulia Saponariu richiamata dagli autori per i suoi scivoloni - Le frasi sbagliate di Giulia Saponariu le sono costate il richiamo ufficiale del Grande Fratello é iniziato da ... Segnala ilvicolodellenews.it

grande fratello richiamo giuliaGrande Fratello, richiamo per Giulia Soponariu: canticchiava la parodia su Giorgia Meloni - Durante la cena, la giovane modella ha iniziato a cantare la parodia musicale di MEM & J su Giorgia Meloni. Secondo movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Richiamo Giulia