Grande Fratello primo incidente | gieffino portato dal medico
Grande Fratello Nip: incidente in casa, ecco cos'è accaduto nel corso del pomeriggio. Gieffino portato in infermeria. Il Grande Fratello Nip continua a sorprendere il pubblico italiano. Diversamente dalle edizioni "vip", qui il protagonismo è dato a persone comuni, con storie autentiche e sogni da realizzare. Ogni anno, la formula riesce a mescolare dinamiche sociali, intrighi e momenti di pura emozione, trasformando la Casa in uno specchio della società contemporanea. In questa edizione, la Casa ospita concorrenti di età, provenienza e background diversi.
Paura al Grande Fratello, Benedetta gli spegne una sigaretta nell'occhio: incidente per Giulio Carotenuto - Il Grande Fratello è cominciato da meno di una settimana, ma già si è cominciato a parlare insistentemente di una simpatia tra Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi. Segnala msn.com
Incidente al Grande Fratello, Benedetta spegne la sigaretta in un occhio a Giulio - Incidente al Grande Fratello, Benedetta spegne la sigaretta in un occhio a Giulio e la produzione è costretta a chiamare un medico ... dilei.it scrive