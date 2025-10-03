Attimi di tensione nella Casa del Grande Fratello: Giulio Carotenuto è stato colpito all'occhio da Benedetta Stocchi ed è finito dal medico. Momenti di tensione nella Casa del Grande Fratello, dove un imprevisto ha visto protagonisti due tra i concorrenti più discussi dell'edizione: Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi. Tutto è accaduto nel giardino, mentre i gieffini erano intenti a chiacchierare. Dalle immagini si vede Benedetta alzare distrattamente la mano con una sigaretta accesa proprio nell'istante in cui Giulio si stava chinando. Paura nella Casa: Giulio colpito da Benedetta in giardino Il gesto involontario ha colpito l'occhio dell'odontoiatra di Torre Annunziata, costringendolo a recarsi in Confessionale e successivamente dal medico per i controlli del caso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello, paura per Giulio: colpito all’occhio da Benedetta Stocchi nel giardino