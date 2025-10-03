Grande Fratello Matteo Azzali nella bufera | dopo lo sfogo in Casa parla la presunta ex – Mi ha lasciata per un’altra

La prima crepa del racconto “esemplare”: il concorrente, dopo 24 ore, minaccia l’addio; fuori, una donna che dice di essere stata la sua compagna lo accusa sui social. Tra il bisogno di verità e la macchina del reality, la storia si fa scivolosa. È cominciato tutto nella notte, a Casa addormentata. Matteo Azzali, 47 anni, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Grande Fratello, Matteo Azzali nella bufera: dopo lo sfogo in Casa parla la presunta ex – «Mi ha lasciata per un’altra»

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

Grande Fratello. . Benedetta compila il CV con la sua firma più riconoscibile: il sorriso #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

Al "Grande Fratello" Giulio dubita di Benedetta #grandefratello - X Vai su X

Grande Fratello: vuole abbandonare il reality: ma l’ex lo smaschera sui social - Bufera al Grande Fratello: l’ex fidanzata di Matteo Azzali lo sbugiarda e lui minaccia di lasciare la Casa. Secondo donnaglamour.it

Chi è Matteo Azzali del GF 2025? Età, origini, lavoro e vita privata - Scopri chi è Matteo Azzali: dall'età e le origini al lavoro del nuovo concorrente del Grande Fratello 2025. Riporta tag24.it