Grande Fratello | la partenza spettacolare della nuova edizione

Una prima puntata ricca di emozioni, protagonisti memorabili e storie autentiche che promettono scintille. Il debutto e la conduzione di Simona Ventura. Grande Fratello la prima puntata non ha deluso le aspettative, anzi ha regalato al pubblico una partenza con il botto, super promossa e Simona Ventura, che con l'eleganza della sua esperienza ha riportato in prima serata il gusto del racconto televisivo puro. Emozionata, con la voce che tradiva la carica del debutto, Simona ha presentato uno a uno i protagonisti di questa nuova edizione che torna all'essenza del format: persone comuni pronte a mettersi a nudo davanti alle telecamere.

