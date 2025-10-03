Grande Fratello incidente nella Casa | sigaretta nell’occhio di Giulio VIDEO
Cosa è successo nella casa del Grande Fratello. La nuova edizione del Grande Fratello non ha atteso molto prima di far parlare di sé. Al quinto giorno dalla partenza del reality, i concorrenti Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto sono stati protagonisti del primo incidente della stagione. Durante una chiacchierata in giardino, Benedetta ha alzato la mano con una sigaretta accesa, colpendo accidentalmente Giulio all’occhio mentre lui si stava abbassando. Il gesto, chiaramente involontario, ha immediatamente creato preoccupazione tra gli altri inquilini e ha portato Giulio a recarsi in Confessionale, dove è stato visitato da un medico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
