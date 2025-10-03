Grande Fratello i sondaggi si ribaltano | Anita vola al 30% Giulia raddoppia e i macho crollano
La prima settimana del Grande Fratello 2025 si è rivelata un vero e proprio ottovolante di emozioni, e i sondaggi del pubblico lo confermano. In sole 24 ore, la gerarchia di gradimento si è completamente ribaltata, mostrando come ogni confessione, lite o gaffe possa cambiare drasticamente il destino dei concorrenti. Vediamo nel dettaglio come sono cambiate le percentuali e chi sta vincendo la battaglia per l’immunità. Anita regina indiscussa: dal 22% al 30% in un giorno. Il balzo più impressionante è quello di Anita Mazzotta. Dopo la sua toccante rivelazione sulla malattia della madre, il pubblico l’ha premiata con un’ondata di affetto, facendola schizzare dal 22% al 30% delle preferenze in un solo giorno. 🔗 Leggi su Tutto.tv
