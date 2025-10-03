Grande Fratello i sondaggi si ribaltano | Anita vola al 30% Giulia raddoppia e i macho crollano

Tutto.tv | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima settimana del Grande Fratello 2025 si è rivelata un vero e proprio ottovolante di emozioni, e i sondaggi del pubblico lo confermano. In sole 24 ore, la gerarchia di gradimento si è completamente ribaltata, mostrando come ogni confessione, lite o gaffe possa cambiare drasticamente il destino dei concorrenti. Vediamo nel dettaglio come sono cambiate le percentuali e chi sta vincendo la battaglia per l’immunità. Anita regina indiscussa: dal 22% al 30% in un giorno. Il balzo più impressionante è quello di Anita Mazzotta. Dopo la sua toccante rivelazione sulla malattia della madre, il pubblico l’ha premiata con un’ondata di affetto, facendola schizzare dal 22% al 30% delle preferenze in un solo giorno. 🔗 Leggi su Tutto.tv

grande fratello i sondaggi si ribaltano anita vola al 30 giulia raddoppia e i macho crollano

© Tutto.tv - Grande Fratello, i sondaggi si ribaltano: Anita vola al 30%, Giulia raddoppia e i “macho” crollano

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

grande fratello sondaggi ribaltanoSondaggi Grande Fratello il preferito: Anita e Grazia in testa, Giulio ultimo in classifica - Grande Fratello 2025: Anita Mazzotta e Grazia Kendi le più amate nei primi sondaggi Il Grande Fratello 2025, partito ieri ... Come scrive tuttosulgossip.it

grande fratello sondaggi ribaltanoGrande Fratello 2025, sondaggi televoto: Anita è già una star, Matteo e Francesco in difficoltà - A pochi giorni dalla chiusura del primo televoto, i fan del reality Mediaset sembrano aver già espresso online le prime preferenze nette. Segnala libero.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Sondaggi Ribaltano