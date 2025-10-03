Il pubblico si allena al primo giudizio: le rilevazioni online spingono in alto Anita e – a ruota – Donatella. In coda Matteo e Francesco. Numeri volatili, ma il segnale è chiaro: l’immunità può cambiare la storia della settimana. L’onda dei clic restituisce un’immagine netta: Anita Mazzotta è la favorita del momento. In più rilevazioni . L'articolo Grande Fratello, i sondaggi (non ufficiali) a tre giorni dal verdetto: Anita scappa, Donatella in scia. e il televoto pesa sul racconto è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

