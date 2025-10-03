Grande Fratello Helena e Javier tornano in TV con un annuncio a sorpresa

Helena Prestes e Javier Martinez di nuovo insieme: ecco cosa si vocifera sull’annuncio che stanno per fare i due ex Gieffini! Cosa stanno per rivelare Helena e Javier? L’attesa è finita: gli Helevier stanno per tornare in TV. Dopo mesi di silenzio, la coppia esplosiva nata nella casa del Grande Fratello si prepara a riaccendere i riflettori. Helena Prestes e Javier Martinez saranno ospiti della nuova puntata di Verissimo il 5 ottobre. Ma non sarà una semplice intervista: nell’aria c’è un annuncio che potrebbe far impazzire i fan. L’ultima volta li abbiamo visti insieme sullo stesso divano a Verissimo, subito dopo l’uscita di Helena dal reality. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Grande Fratello, Helena e Javier tornano in TV con un annuncio a sorpresa

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

Grande Fratello. . Lo sfogo di Grazia: “Mi dovete far dormire perché divento nervosa” #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

Gli inquilini commentano il rapporto tra Giulio e Bendetta #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Giulio-Bendetta-gioco-o-attrazione… - X Vai su X

Grande Fratello, Helena e Javier tornano in tv: la coppia ospite a Verissimo il 5 ottobre - Domenica 5 ottobre andrà in onda una nuova intervista a Helena e Javier e si vocifera che la coppia possa fare un annuncio importante ... Secondo it.blastingnews.com

Verissimo Helena Prestes e Javier Martinez, domenica 5 ottobre - Innamorati e legati da una grande complicità, Helena Prestes e Javier Martinez saranno pronti a rivelare novità, domenica 5 ottobre, a Verissimo. Lo riporta ilsipontino.net