Grande Fratello Giulio mette in dubbio la sincerità di Benedetta e sorprende su Anita VIDEO

Il medico Giulio Carotenuto rivela a Jonas di temere che l'avvicinamento di Benedetta Stocchi sia una strategia per andare avanti al Grande Fratello e non un reale interesse. Sarà davvero così?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Giulio mette in dubbio la sincerità di Benedetta e sorprende su Anita (VIDEO)

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Grande Fratello, Giulio cambia rotta e vira su Anita: 'Sento una connessione, mi piaci' - Dopo aver flirtato con Benedetta per giorni, Giulio ha ammesso di provare un interesse per Anita: 'Leggo sincerità nei tuoi occhi' ... it.blastingnews.com scrive