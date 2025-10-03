L'odontoiatra campano non si fida dei sentimenti nati con la coinquilina e confida a Grazia Kendi di temere che sia solo un interesse funzionale al programma. Il Grande Fratello è iniziato da pochi giorni ma già nella Casa si parla di un possibile avvicinamento tra due concorrenti: Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto. Fin dalla prima sera i due si erano ritrovati a chiacchierare sotto le coperte del giardino, mostrando una certa sintonia. Tuttavia, nelle ultime ore, Giulio ha espresso forti dubbi sulle reali intenzioni della coinquilina. Le confessioni di Giulio su Benedetta Confidandosi con Grazia Kendi, il giovane odontoiatra di Torre Annunziata ha ammesso di essere combattuto: "Lei è carina, ma certi atteggiamenti mi sembrano montati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello, Giulio frena con Benedetta: “Non so le interesso davvero o è strategia”