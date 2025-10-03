Grande Fratello Giulio Carotenuto frena su Benedetta | Non vorrei che mi usasse per far parlare di sé

Sbircialanotizia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sguardi, coperta condivisa, poi il brusco “tirare il freno”: il medico campano confida a Jonas i suoi dubbi sulla sincerità di Benedetta. E, a sorpresa, ammette che all’inizio a colpirlo era stata Anita. Lunedì la resa dei conti in diretta. I primi giorni sono stati una danza leggera: risate, abbracci, notti a parlarsi a bassa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

