Grande Fratello Giulio Carotenuto frena su Benedetta | Non vorrei che mi usasse per far parlare di sé
Sguardi, coperta condivisa, poi il brusco “tirare il freno”: il medico campano confida a Jonas i suoi dubbi sulla sincerità di Benedetta. E, a sorpresa, ammette che all’inizio a colpirlo era stata Anita. Lunedì la resa dei conti in diretta. I primi giorni sono stati una danza leggera: risate, abbracci, notti a parlarsi a bassa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
Grande Fratello. . Benedetta compila il CV con la sua firma più riconoscibile: il sorriso #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
Al "Grande Fratello" Giulio dubita di Benedetta #grandefratello - X Vai su X
Grande Fratello, Giulio Carotenuto avanza dubbi su Benedetta Stocchi: “Non so se le interesso realmente o se…” - ”. Lo riporta isaechia.it
“Giulio Carotenuto rischia eliminazione”: previsione choc al Grande Fratello/ Simone allarma: cos’è successo - Secondo Simone De Bianchi, Giulio Carotenuto rischierebbe l'eliminazione dal Grande Fratello: ecco il perché della previsione choc ... Come scrive ilsussidiario.net