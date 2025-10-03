Grande Fratello Giulia Soponariu tra gaffe e richiami | cosa è successo in Casa

Le prime giornate del Grande Fratello hanno già regalato episodi che hanno fatto discutere. Tra i concorrenti, a catalizzare l’attenzione è stata la 19enne modella Giulia Soponariu, che si è distinta per alcune uscite infelici finite immediatamente sotto la lente degli autori del reality. Appena entrata nella Casa, la giovane si è lasciata andare a commenti considerati inappropriati, tanto da ricevere richiami ufficiali. Il primo episodio è avvenuto quando, parlando della foto usata per le grafiche del programma, l’ha definita “una down”. Poco dopo, chiacchierando con la coinquilina Grazia Kendi, ha ribadito: “Scusami, ma sono una down”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

