Grande Fratello Giulia Soponariu tra gaffe e richiami | cosa è successo in Casa
Le prime giornate del Grande Fratello hanno già regalato episodi che hanno fatto discutere. Tra i concorrenti, a catalizzare l’attenzione è stata la 19enne modella Giulia Soponariu, che si è distinta per alcune uscite infelici finite immediatamente sotto la lente degli autori del reality. Appena entrata nella Casa, la giovane si è lasciata andare a commenti considerati inappropriati, tanto da ricevere richiami ufficiali. Il primo episodio è avvenuto quando, parlando della foto usata per le grafiche del programma, l’ha definita “una down”. Poco dopo, chiacchierando con la coinquilina Grazia Kendi, ha ribadito: “Scusami, ma sono una down”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Giulia Soponariu in lacrime al Grande Fratello 2025:”Mi manca la famiglia”/ La dura confessione - Giulia Soponariu piange al Grande Fratello: la gieffina scoppia a piangere ripensando alla sua famiglia nel reality di Canale Cinque ... Come scrive ilsussidiario.net
Giulia Soponariu cita Giorgia Meloni al Grande Fratello/ Perché gli autori la richiamano in confessionale - Giulia Soponariu, dopo gli scivoloni degli scorsi giorni, cita Giorgia Meloni e gli autori del Grande fratello la richiamano subito. Riporta ilsussidiario.net