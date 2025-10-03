Grande Fratello Giulia Soponariu richiamata dagli autori | il grave motivo
Giulia Soponariu sta diventando uno dei volti più controversi del Grande Fratello 2025. Dotata di una personalità esplosiva e istintiva, Giulia sembra però inciampare spesso nei propri stessi slanci comunicativi. In sole 24 ore ha già ricevuto due richiami dagli autori del GF, finendo più volte in confessionale a causa di frasi che hanno fatto storcere il naso. Le frasi incriminate di Giulia Soponariu al GF 2025. Il primo scivolone è arrivato quando, commentando la foto ufficiale usata dal programma, Giulia Soponariu ha detto: “Non mi piace, sembro una down”. Una frase inaccettabile, detta probabilmente senza intenzione offensiva, ma comunque gravemente inappropriata. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
