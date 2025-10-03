Grande Fratello Giulia Soponariu nella bufera | le frasi nel mirino e la canzone su Giorgia Meloni
Chi è Giulia Soponariu, la concorrente più giovane del GF. Ha appena 19 anni, studia Economia e Statistica a Torino e lavora come modella: Giulia Soponariu è la concorrente più giovane del Grande Fratello 2025 Originaria di Carignano, piccolo centro in provincia di Torino, vive con la sua numerosa famiglia di origine romena: sei fratelli, una madre con cui ha un legame speciale e una sorellina, Sofia, con la quale condivide quotidianamente giochi e confidenze. Nella clip di presentazione, si è definita autoironica, solare ed estroversa: «Sono cringe, lo ammetto. Mi piace scherzare, ballare e far ridere gli altri». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Grande Fratello, Giulia Soponariu e le frasi su napoletani e disabili. È polemica - La concorrente piemontese al centro della bufera per gli stereotipi sui napoletani e un commento inappropriato sui disabili ... Scrive corrieredellosport.it
Grande Fratello 2025: Giulia Soponariu sommersa dalle polemiche per una frase sconvolgente, si parla di squalifica - Giulia Soponariu nella tempesta: una frase forte su una foto scatena il web, con richieste di squalifica e un passato difficile che divide i fan del GF. news.fidelityhouse.eu scrive