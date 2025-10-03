Grande Fratello Giulia Soponariu cita Giorgia Meloni e viene chiamata in confessionale video
A meno di una settimana dal suo esordio, Grande Fratello sembra avere già la concorrente che più di altri finisce al centro dell'attenzione, degli utenti che il reality lo seguono e lo commentano sui social, ma anche degli autori del programma. Lei è Giulia Soponariu, la 19enne torinese che. 🔗 Leggi su Today.it
Giulia Soponariu cita Giorgia Meloni al Grande Fratello/ Perché gli autori la richiamano in confessionale - Giulia Soponariu, dopo gli scivoloni degli scorsi giorni, cita Giorgia Meloni e gli autori del Grande fratello la richiamano subito. Secondo ilsussidiario.net
Giulia Soponariu in lacrime al Grande Fratello 2025:”Mi manca la famiglia”/ La dura confessione - Giulia Soponariu piange al Grande Fratello: la gieffina scoppia a piangere ripensando alla sua famiglia nel reality di Canale Cinque ... Si legge su ilsussidiario.net