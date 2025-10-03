Grande Fratello dormono insieme poi lui sceglie l’altra concorrente | Meglio lei…

Dopo la puntata d’esordio del Grande Fratello sono bastati pochi giorni perché scoppiasse il primo gossip. Due concorrenti hanno già dormito insieme, facendo pensare subito alla nascita di una coppia. La complicità mostrata nelle prime ore di convivenza ha acceso i commenti dentro e fuori la Casa, con il pubblico che ha seguito passo passo ogni gesto. Ma la situazione ha preso una piega inaspettata: lui sembra aver già puntato un’altra coinquilina, aprendo così lo scenario del primo triangolo della stagione. Al centro delle cronache c’è Giulio Carotenuto. Il dentista, entrato da pochissimi giorni nella Casa, si è avvicinato a Benedetta fin dall’inizio, trascorrendo con lei momenti che non sono passati inosservati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it