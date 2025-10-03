Grande Fratello dormono insieme poi lui sceglie l’altra concorrente | Meglio lei…
Dopo la puntata d’esordio del Grande Fratello sono bastati pochi giorni perché scoppiasse il primo gossip. Due concorrenti hanno già dormito insieme, facendo pensare subito alla nascita di una coppia. La complicità mostrata nelle prime ore di convivenza ha acceso i commenti dentro e fuori la Casa, con il pubblico che ha seguito passo passo ogni gesto. Ma la situazione ha preso una piega inaspettata: lui sembra aver già puntato un’altra coinquilina, aprendo così lo scenario del primo triangolo della stagione. Al centro delle cronache c’è Giulio Carotenuto. Il dentista, entrato da pochissimi giorni nella Casa, si è avvicinato a Benedetta fin dall’inizio, trascorrendo con lei momenti che non sono passati inosservati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
Grande Fratello. . Benedetta compila il CV con la sua firma più riconoscibile: il sorriso #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
Al "Grande Fratello" Giulio dubita di Benedetta #grandefratello - X Vai su X
Francesca Carrara piange al Grande Fratello: “Ho cresciuto due figli da sola”/ “Costretta a vendere casa” - Francesca Carrara si è lasciata andare ad un lungo sfogo nella Casa del Grande Fratello, raccontando il suo difficile passato con i due figli ... Da ilsussidiario.net
Grande Fratello, Grazia Kendi impazzisce in piena notte e Matteo viene sbugiardato dalla ex: cosa è successo - Tra lacrime, primi flirt e notti insonni: i primi giorni turbolenti nella Casa del Grande Fratello si fanno sentire. Lo riporta libero.it