Grande Fratello Cristina Plevani replica alle accuse di Salvo Veneziano

A oltre vent’anni dalla prima edizione del Grande Fratello, i protagonisti di quell’esperimento televisivo che cambiò la storia dei reality in Italia continuano far parlare di sé e di quell’avventura che ha appena compiuto 25 anni. Tra loro Cristina Plevani, la prima vincitrice, e Salvo Veneziano, ex pizzaiolo siciliano che con lei e con Pietro Taricone ha condiviso i tre mesi più osservati dal Paese. Le accuse di Salvo Veneziano. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Salvo Veneziano ha deciso di riportare alla luce una questione che sembrava archiviata (no, non è il suo lavoro): un presunto patto tra i tre finalisti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grande Fratello, Cristina Plevani replica alle accuse di Salvo Veneziano

