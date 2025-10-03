Grande Fratello 2025 chi è Omer Elomari | età lavoro e curiosità
Omer Elomari è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2025. Ventisei anni, origini marocchine ma nato e cresciuto in Italia, vive a Castelfranco Veneto e lavora come aiuto cuoco. La sua partecipazione al reality condotto da Simona Ventura è il coronamento di un percorso fatto di sacrifici e determinazione. Diretto e senza filtri, si presenta al pubblico come un giovane pronto a raccontare una storia di vita vera dentro la Casa più famosa d’Italia. Età e origini di Omer Elomari. Nato nel 1999, Omer Elomari ha 26 anni. Cresciuto tra Veneto e Lombardia, porta con sé la ricchezza delle sue radici marocchine e l’esperienza di una vita costruita con impegno. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
