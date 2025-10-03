Grande Fratello 2025 chi è Benedetta Stocchi | età lavoro e vita privata

Benedetta Stocchi è una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello 2025. Ventitré anni, originaria di Nemi nei Castelli Romani, porta dentro la Casa un mix di autenticità, indipendenza e ironia. Nota nel suo paese per il lavoro di famiglia, ha deciso di mettersi alla prova nel reality condotto da Simona Ventura, dove sarà osservata dal pubblico curioso di scoprire il suo carattere solare e determinato. Età e origini di Benedetta Stocchi. Nata il 14 dicembre 2001 a Genzano di Roma, Benedetta ha 23 anni ed è cresciuta tra le colline dei Castelli Romani. Vive a Nemi, il borgo noto per le fragoline, dove ha stretto un legame forte con la famiglia, in particolare con mamma Simona, papà Nico, il fratello e la nonna Marisa. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

