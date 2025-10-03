Grande Fratello 2025 chi è Benedetta Stocchi | età lavoro e vita privata

Anticipazionitv.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benedetta Stocchi è una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello 2025. Ventitré anni, originaria di Nemi nei Castelli Romani, porta dentro la Casa un mix di autenticità, indipendenza e ironia. Nota nel suo paese per il lavoro di famiglia, ha deciso di mettersi alla prova nel reality condotto da Simona Ventura, dove sarà osservata dal pubblico curioso di scoprire il suo carattere solare e determinato. Età e origini di Benedetta Stocchi. Nata il 14 dicembre 2001 a Genzano di Roma, Benedetta ha 23 anni ed è cresciuta tra le colline dei Castelli Romani. Vive a Nemi, il borgo noto per le fragoline, dove ha stretto un legame forte con la famiglia, in particolare con mamma Simona, papà Nico, il fratello e la nonna Marisa. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

grande fratello 2025 chi 232 benedetta stocchi et224 lavoro e vita privata

© Anticipazionitv.it - Grande Fratello 2025, chi è Benedetta Stocchi: età, lavoro e vita privata

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

grande fratello 2025 232Grande Fratello 2025, “lunedì entrano altri 12 concorrenti”/ Spoiler bomba sulla prossima puntata! - Grande Fratello 2025, altri 12 concorrenti sono pronti a varcare la Porta Rossa nella seconda puntata, in onda il prossimo lunedì? Secondo ilsussidiario.net

grande fratello 2025 232Grande Fratello 2025: tutto quello che c’&#232; da sapere sulla nuova edizione - Grande Fratello 2025: cast, concorrenti, opinionisti, quante puntate, casa, come si vota e streaming del reality in onda su Canale 5 ... Lo riporta tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello 2025 232