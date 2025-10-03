Grande festa per i laureati dell’Università di Camerino

Camerino, 3 ottobre 2025 – Grande festa, ieri pomeriggio, per le laureate e i laureati Unicam. In occasione della tradizionale Festa della laurea, si è svolta la cerimonia di consegna delle pergamene a tutti coloro che hanno conseguito il titolo nel corso dell’anno accademico 20232024. L’auditorium Benedetto XIII ha accolto centinaia di neolaureati delle cinque scuole di ateneo, Architettura e design, Bioscienze e medicina veterinaria, Giurisprudenza, Scienze del farmaco e dei prodotti della salute, Scienze e tecnologie, accompagnati da familiari e amici, giunti da tutta Italia e dall’estero. La cerimonia si è aperta con il saluto del rettore Graziano Leoni, che ha voluto sottolineare l’impegno, la determinazione e la passione che hanno permesso agli studenti Unicam di raggiungere questo traguardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

