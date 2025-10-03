Granato Potere al Popolo attacca Meloni a Re-Start Bruchi se la prende con l'inviato | Ha parlato troppo

Nella puntata di Re-Start del 3 ottobre, al centro della discussione lo sciopero generale in corso per la Flotilla. In diretta da Napoli, Alessandro Perozzi ha raccolto le dichiarazioni di Granato di Potere al Popolo, che ha attaccato il governo Meloni per non aver "fatto abbastanza per fermare il genocidio". La conduttrice Bruchi se la prende con l'inviato: "Ha parlato troppo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

La riflessione di Giuliano Granato (Potere al Popolo) sul divario sociale in relazione al lusso. #drittoerovescio - X Vai su X

“Fico come farà a parlare del disastro sanità e trasporti di De Luca? Potere al Popolo presenterà la sua lista in Campania” - Giuliano Granato, 40 anni a fine settembre, napoletano, è uno dei portavoci di "Potere al Popolo". Riporta fanpage.it