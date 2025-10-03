Gran Pavese rossoblù | ecco chi sarà premiato

Sono sei i gran pavese rossoblu che, il prossimo 13 ottobre, saranno conferiti in comune in occasione della festa del Patrono. Si tratta di uno dei momenti più attesi delle celebrazioni civili, quando la comunità rende omaggio a coloro che si sono distinti per attività sociali, culturali, economiche e sportive. L’appuntamento è fissato per sabato 11 ottobre alle 11, in sala consiliare. I premiati 2025 sono la Fondazione Caritas e Ornella Vallesi per le attività sociali ed assistenziali, Filippo Palestini per le attività economiche legate al settore della pesca, Giancarlo Brandimarti per le attività culturali e formative, Martina Capriotti per le attività culturali, scientifiche e divulgative e Romolo Bugari per le attività sportive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

