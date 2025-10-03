Graffito contro Salvini a Genova condanna unanime

Sbircialanotizia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore di venerdì 3 ottobre, su un muro di Corso Europa a Genova è spuntata la scritta “Salvini come Kirk”, un messaggio che, nonostante la brevità, ha acceso un acceso dibattito pubblico sulla violenza verbale in politica. Eco di un atto intimidatorio Il testo rosso fuoco — “Salvini come Kirk” — non è . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

graffito contro salvini a genova condanna unanime

© Sbircialanotizia.it - Graffito contro Salvini a Genova, condanna unanime

In questa notizia si parla di: graffito - salvini

graffito contro salvini genovaGenova: Nm, 'solidarietà a Salvini, abbassare i toni' - "Piena solidarietà di Noi Moderati al ministro Salvini per l'inaccettabile scritta apparsa questa mattina a Genova. Da iltempo.it

graffito contro salvini genova“Salvini come Kirk”, a Genova la scritta contro il leader della Lega su un cartello in corso Europa - A postare una immagine della scritta apparsa a Genova in Corso Europa. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Graffito Contro Salvini Genova