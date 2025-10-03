Gps nascosti così la banda dell' airtag rubava auto di lusso terrorizzando Napoli Quattro arresti
L’indagine, coordinata dalla Procura di Napoli, ha rivelato un’associazione criminale specializzata in furti e rapine di veicoli di lusso. Ventidue i colpi accertati, tra il capoluogo e diversi comuni campani. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
