Gp di Singapore di F1 Ferrari e McLaren dominano le libere | a Marina Bay emozioni e scintille in pista

Ruggisce la Ferrari a Singapore. Oggi, venerdì 3 ottobre, Fernando Alonso su Aston Martin si è aggiudicato le prime prove libere del Gran Premio di Singapore, seguito subito a ruota dalla Ferrari guidata da Charles Leclerc ad appena 150 millesimi di distacco. Terzo Max Verstappen su Red Bull, giù dal podio, al quarto posto, l’altra Ferrari in mano a Lewis Hamilton. Per la seconda sessione di prove libere, e avere nuove indicazioni sui miglioramenti delle Ferrari in vista degli appuntamenti del weekend, che culminerà nella gara di domenica 5 ottobre, bisognerà aspettare il pomeriggio. L’appuntamento in pista è fissato per le 15 ora italiana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it