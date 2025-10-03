Governo e Flotilla il sondaggio Noto svela l’ennesimo flop della sinistra

Giorgia Meloni che mantiene una fiducia record come premier e come leader di partito; FdI sempre stabilmente prima forza politica con un distacco enorme dal Pd; il centrodestra oltre il 50% a fronte di un campo largo che continua ad annaspare. Il sondaggio Noto per Il Giornale conferma ancora una volta la fotografia di una luna di miele tra esecutivo, maggioranza e italiani che non accenna a interrompersi, nonostante i tentativi della sinistra di strumentalizzare in chiave anti-governativa i genuini sentimenti di sgomento che attraversano il Paese per ciò che avviene a Gaza. È però un altro l’elemento del sondaggio condotto da Noto a rendere evidente il fallimento di questa strategia, al di là della canizza sollevata nelle piazze in relazione al caso Flotilla: la classifica di gradimento dei ministri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Governo e Flotilla, il sondaggio Noto svela l’ennesimo flop della sinistra

