Governo Babis 2.0? La Repubblica ceca va alle urne
I sondaggi prevedono la vittoria del tycoon euroscettico ed ex premier, sconfitto nel 2021 da una coalizione pro-europea. Quali strade portano a un suo governo, e cosa significherebbe per gli equilibri europei e la politica estera dell’Unione? Vediamolo con Jan Kovar, direttore di ricerca dell’Istituto di Relazioni internazionali di Praga. Iscriviti e segui “Eurofocus” su: . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Il possibile ritorno di Babis al governo della Repubblica ceca mette Praga in subbuglio
