Google fa una sorpresa agli utenti rimodernando un’applicazione tra le preferite dagli italiani. Le novità sono super interessanti. I cambiamenti possono spaventare ma a volte sono necessari. Ne è consapevole anche Google che, pur sapendo quanto sia apprezzata quest’app, ha deciso di darle un volto nuovo introducendo diverse novità. Piaceranno agli utenti? Google ha un parco applicazioni molto vasto che tocca svariati settori. Per la produttività ci sono Gmail, Drive, Meet, Docs mentre per l’intrattenimento citiamo YouTube, Maps, Google Play, Photos e per la ricerca Chrome, Lens, Search. Non mancano, poi, altri servizi specifici come Google Translate per le traduzioni delle lingue Google Keep per creare, organizzare, condividere note, liste, appunti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Google rivoluziona la sua App amata dagli italiani: inserisce Gemini e tantissime novità