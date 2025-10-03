Google Pixel 4 needlefish è un misterioso smartphone che non è mai stato commercializzato
Google Pixel 4 needlefish è uno smartphone dalle caratteristiche particolari che non è mai stato commercializzato. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: google - pixel
Serie Pixel 10 senza più segreti: Google li mostra sul Play Store
Google presenterà i Pixel 10 il prossimo 20 agosto
Dopo “base” e Pro “compatto”, ecco i render di Google Pixel 10 Pro XL
Fino a 200€ di sconto rottamazione! E paghi a rate senza interessi Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua 6,3" - viola glicine, 128GB Minimo Storico - facebook.com Vai su Facebook
Google Pixel 10 e Pixel 10 Pro, doppio sconto su Amazon: si parte da 599€ - X Vai su X
Questo è stato il primo Pixel con 5G ma Google non l’ha mai venduto - Un prototipo di Pixel 4 5G è apparso per la prima volta in alcune foto reali. Si legge su gizchina.it
Exclusive first look: This is the canceled Google Pixel 4 5G - We've finally figured out what the mystery Pixel 4 codename "needlefish" was, and you can learn all about it here. androidauthority.com scrive